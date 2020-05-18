Известные эксперты расскажут о создании виральных инфоповодов и нативной рекламе на Онлайн Пиар Конференции

18 Май 2020 2020-05-18T13:40:00+03:00

Мероприятие пройдет в режиме онлайн-трансляций, которые объединят несколько сотен участников, вне зависимости от их географии

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PR-менеджеры, владельцы бизнесов, продюсеры, блогеры и все, кому близка тема эффективных PR-кампаний, соберутся, чтобы перенять опыт известных экспертов, получить новые инструменты продвижения своих проектов.

За несколько часов насыщенной программы Alexandra Lasky, Роман Масленников, Тимур Бордюг, Александра Перцева, Олег Баринбойм, Антон Вуйма, Иван Ильин, Сергей Томилов расскажут о трендах в пиаре, поделятся опытом федеральных компаний и ответят на вопросы участников.

Основные темы конференции:

• Неочевидные тренды ньюсмейкинга 2020

• PR-технологии и разбор успешных PR-акций

• Преимущества стратегии непрекращаемой реализации PR-кампании

• Вирусные инструменты кратного увеличения упоминаний бренда и вовлеченности аудитории

• Инфлюенсеры – новый двигатель PR-кампаний

• Принципы создания сарафанного радио

5 июня

Узнать подробнее и приобрести билет: https://пиарконф.рф

ИСТОЧНИК KP.RU