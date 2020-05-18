2020-05-18T13:40:00+03:00
Общество

Известные эксперты расскажут о создании виральных инфоповодов и нативной рекламе на Онлайн Пиар Конференции

Мероприятие пройдет в режиме онлайн-трансляций, которые объединят несколько сотен участников, вне зависимости от их географии
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Участниками Онлайн Пиар Конференции 5 июня станут PR-менеджеры, владельцы бизнесов, продюсеры, блогерыУчастниками Онлайн Пиар Конференции 5 июня станут PR-менеджеры, владельцы бизнесов, продюсеры, блогеры
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PR-менеджеры, владельцы бизнесов, продюсеры, блогеры и все, кому близка тема эффективных PR-кампаний, соберутся, чтобы перенять опыт известных экспертов, получить новые инструменты продвижения своих проектов.

За несколько часов насыщенной программы Alexandra Lasky, Роман Масленников, Тимур Бордюг, Александра Перцева, Олег Баринбойм, Антон Вуйма, Иван Ильин, Сергей Томилов расскажут о трендах в пиаре, поделятся опытом федеральных компаний и ответят на вопросы участников.

Основные темы конференции:

• Неочевидные тренды ньюсмейкинга 2020

• PR-технологии и разбор успешных PR-акций

• Преимущества стратегии непрекращаемой реализации PR-кампании

• Вирусные инструменты кратного увеличения упоминаний бренда и вовлеченности аудитории

• Инфлюенсеры – новый двигатель PR-кампаний

• Принципы создания сарафанного радио

5 июня

Узнать подробнее и приобрести билет: https://пиарконф.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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