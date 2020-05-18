Стало известно, сколько человек наказали за нарушение самоизоляции в Самарской области

18 Май 2020 2020-05-18T15:24:32+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, сколько граждан за прошедшие сутки нарушили режим самоизоляции, который был продлен в регионе до 25 мая.

– За прошедший день было выявлено 44 нарушителя. 39 из них обнаружила полиция (были составлены протоколы), еще троих – транспортная полиция. Органы исполнительной и муниципальной власти записали по одному нарушителю, – говорится в сообщении.

Отметим, что в регионе продолжает действовать масочный режим, однако для граждан предусмотрен ряд послаблений, в том числе посещение парков и скверов, а также занятия спортом на свежем воздухе.

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ИСТОЧНИК KP.RU