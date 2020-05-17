Смягчение режима самоизоляции в Самаре с 18 мая: что теперь можно делать, какие запреты действуют

17 мая после заседания оперативного штаба в Самарской области власти приняли решение о смягчении режима самоизоляции в Самаре с 18 мая. Рассказываем, как теперь жить, что можно делать без угрызений совести и опасений и когда будут открываться магазины, рестораны и другие предприятия.

Постановление №122, подписанное губернатором Дмитрием Азаровым, опубликовано на сайте Правительства Самарской области. Им вносятся изменения в предыдущее постановление (последний вариант публиковался 12 мая, в нем некоторые разрешения были прописаны для 18 районов и 4 городов Самарской области). Теперь разрешений стало больше. Рассказываем обо всем подробно.

Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 25 мая

Это означает, что действует большая часть правил, которые действовали и до этого.

То есть не работают:

- торговые центры,

- развлекательные центры, детские центры и так далее,

- рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные,

- турбазы, базы отдыха,

- организации розничной торговли с непродовольственными товарами.

В Самарской области открываются магазины с непродовольственными товарами

Это одно из новых разрешений. Уже сейчас работают продуктовые магазины, аптеки, салоны сотовой связи, магазины, торгующие предметами первой необходимости.

Теперь будут работать магазины с торговой площадью не более 400 кв.м. В магазинах должен быть отдельный вход, а в магазине одновременно не должно быть более 1 покупателя на 4 кв.м.

Как работают ЗАГСы и муниципальные учреждения

ЗАГСы будут работать по ранее поданным заявлениям - регистрировать браки, и регистрировать смерти и рождения.

Решение о работе государственных и муниципальных учреждений принимают органы муниципальной власти/

МФЦ Самарской области уже начали оказывать полный спектр услуг уже с 14 мая - это было решением губернатора Дмитрия Азарова.

Жителям разрешили гулять в парках и заниматься спортом

В новом постановлении пункт 2.6 разрешает жителям определенные вольности на свежем воздухе:

- можно заниматься физкультурой и спортом, не более 2 человек вместе. Расстояние между людьми должно быть не менее пяти метров,

- можно гулять по улицам - опять же, компаниями не более двух человек, при этом нужно соблюдать социальную дистанцию,

- во всех муниципальных районах открываются парки, гулять в них можно, соблюдая эпидемиологические правила,

- по-прежнему не стоит играть на детских площадках и посещать места массового скопления людей.

Напомним, что власти Самарской области приняли план снятия ограничений в Самарской области. К каждому новому этапу будут переходить, как только будут достигнуты требуемые показатели.

Кто может работать в Самарской области с 18 мая?

Губернатор Дмитрий Азаров уже несколько раз подчеркивал, что разрешено работать всем предприятиям, кому это не запрещено напрямую постановлением. Однако, все компании должны соблюдать требования санитарного врача:

- Удаленная работа должна оставаться приоритетной - если это не нарушает работу предприятия;

- введение посменной работы, дистанционная работа для групп риска;

- масочный режим во время работы;

- дезинфекция помещений;

- социальное дистанцирование.

Предприятие должно обеспечить соблюдение всех санитарных норм и требований.

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