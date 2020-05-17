2020-05-17T20:40:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Смягчение режима самоизоляции в Самаре с 18 мая: что теперь можно делать, какие запреты действуют

Приводим полный рецепт новой жизни после смягчения режима самоизоляции в Самаре с 18 мая, рассказываем, что теперь можно делать и от чего стоит воздержаться
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Жителям теперь можно гулять в паркахЖителям теперь можно гулять в паркахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

17 мая после заседания оперативного штаба в Самарской области власти приняли решение о смягчении режима самоизоляции в Самаре с 18 мая. Рассказываем, как теперь жить, что можно делать без угрызений совести и опасений и когда будут открываться магазины, рестораны и другие предприятия.

Постановление №122, подписанное губернатором Дмитрием Азаровым, опубликовано на сайте Правительства Самарской области. Им вносятся изменения в предыдущее постановление (последний вариант публиковался 12 мая, в нем некоторые разрешения были прописаны для 18 районов и 4 городов Самарской области). Теперь разрешений стало больше. Рассказываем обо всем подробно.

Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 25 мая

Это означает, что действует большая часть правил, которые действовали и до этого.

То есть не работают:

- торговые центры,

- развлекательные центры, детские центры и так далее,

- рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные,

- турбазы, базы отдыха,

- организации розничной торговли с непродовольственными товарами.

В Самарской области открываются магазины с непродовольственными товарами

Это одно из новых разрешений. Уже сейчас работают продуктовые магазины, аптеки, салоны сотовой связи, магазины, торгующие предметами первой необходимости.

Теперь будут работать магазины с торговой площадью не более 400 кв.м. В магазинах должен быть отдельный вход, а в магазине одновременно не должно быть более 1 покупателя на 4 кв.м.

Как работают ЗАГСы и муниципальные учреждения

ЗАГСы будут работать по ранее поданным заявлениям - регистрировать браки, и регистрировать смерти и рождения.

Решение о работе государственных и муниципальных учреждений принимают органы муниципальной власти/

МФЦ Самарской области уже начали оказывать полный спектр услуг уже с 14 мая - это было решением губернатора Дмитрия Азарова.

Жителям разрешили гулять в парках и заниматься спортом

В новом постановлении пункт 2.6 разрешает жителям определенные вольности на свежем воздухе:

- можно заниматься физкультурой и спортом, не более 2 человек вместе. Расстояние между людьми должно быть не менее пяти метров,

- можно гулять по улицам - опять же, компаниями не более двух человек, при этом нужно соблюдать социальную дистанцию,

- во всех муниципальных районах открываются парки, гулять в них можно, соблюдая эпидемиологические правила,

- по-прежнему не стоит играть на детских площадках и посещать места массового скопления людей.

Напомним, что власти Самарской области приняли план снятия ограничений в Самарской области. К каждому новому этапу будут переходить, как только будут достигнуты требуемые показатели.

Кто может работать в Самарской области с 18 мая?

Губернатор Дмитрий Азаров уже несколько раз подчеркивал, что разрешено работать всем предприятиям, кому это не запрещено напрямую постановлением. Однако, все компании должны соблюдать требования санитарного врача:

- Удаленная работа должна оставаться приоритетной - если это не нарушает работу предприятия;

- введение посменной работы, дистанционная работа для групп риска;

- масочный режим во время работы;

- дезинфекция помещений;

- социальное дистанцирование.

Предприятие должно обеспечить соблюдение всех санитарных норм и требований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

План снятия ограничений из-за коронавируса в Самаре: когда начнут вводить этапы выхода из режима самоизоляции

Утвержден полный и точный план снятия ограничений из-за коронавируса в Самаре, рассказываем, какими будут все этапы выхода из режима самоизоляции (подробности)

В Самарской области обнулят платеж за «коммуналку» малоимущим семьям

Расходы по ЖКУ за апрель полностью компенсируют за счет регионального бюджета(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 18 мая 2020 года: еще 11 заболевших и новые места в больницах
В Самарской области 95% зараженных коронавиурсом болели ОРВИ или пневмонией
«Дом отстояли»: в Гранном тушили горящую баню
Футболисты «Крыльев Советов» в ближайшее время начнут тренировки на базе
Синоптики обещают самарцам дожди и ночные заморозки
Число выздоровевших от коронавируса в Самарской области на 17 мая достигло 322 человек
Дмитрий Азаров пообещал лично разобраться со всеми обращениями по выплатам медикам
Самарцам разрешили гулять в парках и посещать крупные магазины
Режим самоизоляции в Самарской области ослабили, но продлили до 25 мая
Еще одна больница в Самаре начала принимать пациентам с новой коронавирусной инфекцией
«Нужны записи с видеорегистраторов»: В Самаре ищут пенсионера в темно-зеленом пуховике
Стало известно, кто находится в обсерваторах Самары и Новокуйбышевска
Стало известно, когда до медиков Самарской области дойдут пересчитанные выплаты
Стало известно, как чувствуют себя пациенты с COVID-19 в Самарской области