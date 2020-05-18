Главного инженера "Самараводоканала" будут судить за деньги в машине
В Самаре в суд отправили дело главного инженера "Самараводоканала", которого обвиняют во взяточничестве. Мужчина попался с полной машиной денег: по версии следствия, их он получил от представителям одного из небольших компаний города. Он угрожал, что если не получит денег, то будет препятствовать исполнению договора на поставку песка и щебня в адрес водоканала.
В итоге мужчина получил миллион и 350 тыс рублей, тронулся с места и к его машине подъехали СОБРовцы и полиция. Деньги нашли в машине и на мужчину завели уголовное дело.
Сейчас расследование закончено и материалы дела переданы в суд. Наказание грозит и самому главному инженеру и еще одному работнику компании, который занимался посредничеством. Им предъявлены обвинения за получение взятки, посредничество во взяточничестве и препятствование законной предпринимательской деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU