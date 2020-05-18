2020-05-18T20:39:38+03:00
Общество

Главного инженера "Самараводоканала" будут судить за деньги в машине

Мужчина получил взятку в 1,3 млн рублей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мужчина попался на горячем прямо с деньгамиМужчина попался на горячем прямо с деньгами
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В Самаре в суд отправили дело главного инженера "Самараводоканала", которого обвиняют во взяточничестве. Мужчина попался с полной машиной денег: по версии следствия, их он получил от представителям одного из небольших компаний города. Он угрожал, что если не получит денег, то будет препятствовать исполнению договора на поставку песка и щебня в адрес водоканала.

В итоге мужчина получил миллион и 350 тыс рублей, тронулся с места и к его машине подъехали СОБРовцы и полиция. Деньги нашли в машине и на мужчину завели уголовное дело.

Сейчас расследование закончено и материалы дела переданы в суд. Наказание грозит и самому главному инженеру и еще одному работнику компании, который занимался посредничеством. Им предъявлены обвинения за получение взятки, посредничество во взяточничестве и препятствование законной предпринимательской деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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