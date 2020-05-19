2020-05-19T10:03:24+03:00
Общество

Юные самарские вокалисты пройдут предварительные онлайн-прослушивания в ГИТИС

Виртуальный кастинг проведет педагог кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра вуза, профессор Александр Бармак
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Предварительные онлайн-прослушивания запланированы на 28 маяПредварительные онлайн-прослушивания запланированы на 28 мая
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ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС – 28 мая проведет предварительные онлайн-прослушивания для школьников Самарской области в рамках федерального творческого социально-благотворительного проекта «Поколение М». Участники, показавшие лучшие результаты по итогам виртуального кастинга, будут рекомендованы для поступления в ГИТИС.

Предварительные онлайн-прослушивания и дистанционную творческую встречу с самарскими школьниками проведет заслуженный деятель искусств РФ, педагог кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра ГИТИСа, профессор Александр Бармак. Каждый участник сможет лично пообщаться с педагогом по видеосвязи и получить советы и рекомендации знаменитого мастера.

Онлайн-прослушивания Александра Бармака начнутся 28 мая в 11.00 по московскому времени. Для участия школьникам необходимо пройти онлайн-регистрацию по ссылке — количество мест на мастер-класс и прослушивания ограничено. После регистрации каждый участник получит приглашение на творческую встречу, инструкцию по подключению к ней, а также индивидуальное время для прослушиваний.

Участниками прослушиваний могут стать учащиеся и выпускники музыкальных школ, кружков и студий от 15 до 21 года, обладающие навыками академического вокала. Ребятам, планирующим участие в онлайн-мастерской, необходимо подготовить выступление – спеть романс, оперу, продемонстрировать владение музыкальным инструментом, а также продекламировать стихотворение или басню.

«Поколение М» — это уникальный проект, который позволяет ребятам из любой точки страны и даже не выходя из дома, получить новые возможности для обучения и раскрытия своего таланта. Мы рады объединиться и поддержать добрую инициативу МТС, чтобы найти талантливых ребят, мечтающих служить актером в музыкальном театре. Надеюсь, что онлайн-прослушивания помогут ребятам сделать еще один шаг на пути к своей цели», – рассказал педагог кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра ГИТИСа Александр Бармак.

«Ребята из Самарской области год за годом демонстрируют свои успехи в «Поколении М», побеждая в самых разных творческих номинациях, от танцевальных до художественных. В этом году самарская школьница Алина Латыпова прошла предварительный онлайн-этап прослушиваний в ГИТИС по актерскому мастерству, и, видя большой интерес со стороны школьников к театральному направлению, мы решили провести виртуальные испытания и для тех, кто занимается вокалом и планирует связать свою профессиональную жизнь со сценой», — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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