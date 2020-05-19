2020-05-19T11:47:06+03:00
Общество

Парк-отель из Самары в своей рекламе показал нацистскую атрибутику

УФАС возбудило дело об административном правонарушении
Владислав КИРСАНОВ
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Представители места отдыха посчитали произошедшее «недоразумением»Представители места отдыха посчитали произошедшее «недоразумением»Фото: Архив КП
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области провела проверку рекламы мероприятия парк-отеля «ФорРест» из Самары. На его сайте была размещена ссылка на акцию к Дню защитника отечества.

– На этой странице был изображен Рыцарский крест железного креста со свастикой и изображение ордена Славы на заднем плане. Это является непристойным и создает ощущение равнозначности этих наград. Данный факт считается нарушением закона о рекламе, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители парк-отеля отправили картинку с низким качеством, на которой невозможно рассмотреть сам макет. По их словам, они считают произошедшее досадным недоразумением. Тем не менее УФАС возбудило дело об административном правонарушении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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