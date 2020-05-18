«Это была шутка с подтекстом»: самарец, загрузивший фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка», объяснил свой поступок

Загрузил и забыл

38-летний саксофонист Андрей Шабанов, разместивший фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк-онлайн», рассказал журналисту «КП-Самара» о своем ужасном поступке. Мужчина не ожидал, что все обернется уголовным делом по статье «Реабилитация нацизма», и поднимется такой большой шум.

— Это произошло спонтанно. За день-два до 9 Мая я увидел «ВКонтакте» ссылку на это приложение, загрузил фотографию, придумал имя, фамилию, дату смерти и отправил, — делится Андрей. — Даже забыл про это. Думал, высветится какое-то оповещение, а оно просто пропало.

Шабанов добавляет, что сделал все обдумано и Гитлера выбрал не случайно:

— Это была шутка с подтекстом. Я немного высмеиваю то, что происходит с датой 9 Мая. Считаю, что сейчас идет «фашистизация», именно то, что декларировал Гитлер. Милитаризация, реваншизм, весь пафос. Детишек одевают в военную форму, ходят с мертвыми людьми, а после этого зомби-апокалипсиса идет парад машин, которые предназначены убивать людей, причем массово.

По мнению музыканта, подобное празднование Дня Победы неуместно. И именно это он хотел донести той глупой выходкой.

— Раньше такого не было, я родился в Советском Союзе, 11 лет при нем жил, жил в девяностые. В начале двухтысячных начало внедряться это победобесие, когда «колорадку» вешали куда ни попадя. В СССР была гвардейская ленточка, а не георгиевская. Она скорее атрибут власовской армии, — полагает наш собеседник.

«Какой я нацист?»

В гости к Шабанову — он живет в аварийном бараке с матерью-инвалидом — правоохранители нагрянули в конце прошлой недели. Хозяин их не ждал, готовился к очередному онлайн-концерту своего джазового оркестра.

— Я не сразу понял, зачем они пришли. Когда вручили бумагу, то сразу согласился — да, такое было, — говорит Андрей. — У меня забрали компьютер, смартфон. Забрали планшет.

Подозреваемому вменяют статью 354 УК РФ — «Реабилитация нацизма». Он с этим не согласен и надеется, что наказание будет не слишком суровым:

Дома у Шабанова провели обыскФото: соцсети

— Но это чушь, конечно, какой я нацист и расист? Я буду это оспаривать. Я не принадлежу ни к каким группировкам. Думаю, ничего противозаконного не найдут в моих компьютерах. Плюс я инвалид, живу только на пенсию, как и мать. Думаю, мне назначат какой-нибудь штраф, надеюсь, что не очень большой.

К слову, претензии к самарцу не только у следователей. В социальных сетях его страницу атаковали неизвестные. Оскорбления пишут на стену и в личные сообщения, Ольге Медведевой — матери Андрея — тоже досталось от «доброжелателей». Женщина даже удалила свою страницу, чтобы ничего этого не видеть.

— Либо школьники, либо ватники пишут. Я стараюсь не реагировать, — отмечает ее сын. — Про то, что я активист, сторонник оппозиционных партий — это все вранье.

Других фигурантов не знает

Напомним, что снимок Адольфа Гитлера Шабанов подписал именем якобы ветерана Великой Отечественной войны Михаила Алоисовича Егерьского. Кроме него, к атаке на «Бессмертный полк» и размещению фото нацистских преступников оказались причастны Даниил Симонов из Перми, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска. Последнему 23 года, он поддерживает оппозицию и раньше уже был судим за экстремизм и кражу.

— Я никого из них не знаю. Мы ничего заранее не планировали, нигде друг с другом не общались, — заверяет житель Самары. — Я раскаиваюсь за свой поступок, не думал, что вот так вот все обернется.

Андрей сегодня сидит дома и ждет, как будет развиваться его судьба в дальнейшем. Напомним, что «Комсомолка» писала про него и прошлым летом. Тогда музыканта избили неизвестные. Пострадавший все описал как «типичный гоп-стоп». Подозреваемых не нашли до сих пор.

Самарского саксофониста подозревают в реабилитации нацизма.Самара: с 1.58

Теперь Шабанову и другим участникам этой неприятной истории грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас расследование продолжается. Сотрудники СК РФ устанавливают других причастных к кибер-атаке. Известно, что часть фотографий загрузили из Эстонии и Украины.

Добавим, что акция «Бессмертный полк» стала по-настоящему доброй традицией на День Победы в нашей стране. Миллионы людей, включая первых лиц государства, известных спортсменов и артистов, 9 мая выходили на улицы, чтобы почтить память своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции ее решили провести в онлайн-формате. Людям достаточно было авторизоваться и заполнить анкету на сайте «полка», указав имя своего родственника-ветерана. Отношение к мероприятию в России очень теплое, и неудивительно, что действия парней, которых сейчас привлекают к ответственности, вызвали море критики.

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