На дороги Самары вернулся электробус
Представители Трамвайно-троллейбусного управления Самары рассказали, что сегодня, 19 мая, во второй половине дня возобновилась работа электробуса. Напомним, транспорт ходит по маршруту № 108 «Южный город – Губернский рынок».
– Расписание движения не изменилось. Добро пожаловать на борт! – говорится в сообщении ТТУ в твиттере.
Напомним, 14 мая стало известно, что первоначальный контракт на эксплуатацию электробуса истек. Спустя несколько дней транспортное предприятие сообщило, что соглашение будет продлено. Отдельно отмечалось, что вопрос по закупке электробусов пока не стоит. В сутки они совершают по шесть рейсов.
ИСТОЧНИК KP.RU