На дороги Самары вернулся электробус

19 Май 2020 2020-05-19T13:18:24+03:00

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Представители Трамвайно-троллейбусного управления Самары рассказали, что сегодня, 19 мая, во второй половине дня возобновилась работа электробуса. Напомним, транспорт ходит по маршруту № 108 «Южный город – Губернский рынок».

– Расписание движения не изменилось. Добро пожаловать на борт! – говорится в сообщении ТТУ в твиттере.

Напомним, 14 мая стало известно, что первоначальный контракт на эксплуатацию электробуса истек. Спустя несколько дней транспортное предприятие сообщило, что соглашение будет продлено. Отдельно отмечалось, что вопрос по закупке электробусов пока не стоит. В сутки они совершают по шесть рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU