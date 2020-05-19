Дмитрий Азаров провел встречу с представителями коллективов скорой помощи

19 Май 2020 2020-05-19T15:20:11+03:00

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Сегодня, 19 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание рабочей группы, которая занимается вопросами начисления работникам скорой помощи надбавок за взаимодействие с зараженными коронавирусом. В числе участников были заведующие подстанциями скорых региона, а также врачи, фельдшеры, водители и представители профсоюза.

– Вопросы сотрудников должны разбираться в конструктивном ключе, должны вырабатываться оптимальные решения, которые снимут эти вопросы. Мы должны обеспечить честное, достоверное представление всей информации для медработников обо всех начислениях, – сказал глава региона.

Также Дмитрий Азаров подчеркнул, что медработники испытывают значительное напряжение, не только физическое, но и эмоциональное, психологическое. Напомним, ранее стало известно, что глава региона подписал постановление о единовременных выплатах сотрудникам скорой помощи, а также медикам первого звена здравоохранения.

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Эти средства пойдут в дополнение к федеральным мерам поддержки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU