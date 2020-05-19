2020-05-19T15:26:38+03:00
Новости компаний

«Не один дома»: кино, ТВ, музыка, журналы и облако в новых цифровых тарифах Билайн

Теперь телеком услуги и цифровые сервисы будут представлены в одной линейке тарифов
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В линейку «Не один дома» включено все, что нужно современным пользователям каждый деньВ линейку «Не один дома» включено все, что нужно современным пользователям каждый день
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Билайн объединил телеком услуги и цифровые сервисы для развлечений и досуга в одной линейке тарифов «Не один дома». В ее состав вошли сразу четыре сервиса: «Билайн ТВ», «Музыка Билайн», «Билайн.Журналы» и «Облако Билайн».

«Не один дома» – линейка новых цифровых тарифов, в которой включено все, что нужно современным пользователям каждый день: популярные развлекательные сервисы и приложения с доступ к последним новинкам кино, музыкальным трекам, прессе и облаку для хранения фото и другого контента, пакеты минут, SMS и интернета. Теперь клиентам не нужно оплачивать все приложения отдельно, они уже включены в новые тарифные планы.

Стоимость цифровых тарифов варьируется в Самаре и других городах Самарской области, абонентская плата начинается от 550 рублей в месяц.

Сервис «Билайн ТВ» в рамках линейки «Не один дома» открывает пользователям доступ к тысяче фильмов, новинкам кинопроката, популярным сериалам и мультфильмам. Поклонники ТВ-эфира также смогут смотреть любимые программы.

Приложение «Музыка Билайн» насчитывает более 30 млн музыкальных треков популярных исполнителей и групп со всего мира разных жанров и направлений.

Сервис «Билайн.Журналы» – это доступ к онлайн-версиям всех популярных печатных изданий страны, подкастам и тематическим лекциям.

Сервис «Облако Билайн» – это облачное хранилище для всех самых важных фотографий, файлов, контактов и другого контента, доступ к которому можно настроить только для себя или нескольких самых близких людей.

В состав каждого тарифа из линейки «Не один дома» входят пакеты минут и интернета. Пакет минут рассчитан с учетом звонков на все направления в России, а мобильный трафик при использовании приложений Билайн не расходует пакет интернета. Поэтому тратить его клиенты могут на свое усмотрение: на другие приложения, общение в социальных сетях и мессенджерах, почтовые сервисы, поисковики, онлайн-покупки и многое другое.

Более подробная информация о цифровых тарифах «Не один дома» доступна в приложении «Мой Билайн» и на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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