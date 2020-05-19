Тренер «Крыльев Советов» считает, что не стоит возобновлять РПЛ

19 Май 2020 2020-05-19T17:06:48+03:00

По мнению Сергея Корниленко, для футболистов это слишком рискованно

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Тренер «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением о возобновлении чемпионата России, которое намечено на 21 июня. По мнению белорусского специалиста, стоило завершить РПЛ так, как есть, а к 16-ти командам добавить еще два клуба из ФНЛ.

– Сейчас, когда принято решение о возобновлении игр, в первую очередь нужно заботиться о здоровье футболистов. И конечно, есть определенные сложности в экономической ситуации для клубов, особенно тех, кто содержится на региональные бюджеты, – сказал Корниленко в интервью «Р-Спорту».

Также белорус считает, что возобновление турнира негативно скажется на зрелищности игры. По его мнению, физические кондиции игроков далеки от идеала, что скажется и на травматичности. «Крылья» расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице.

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Сейчас специалист находится за пределами России (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU