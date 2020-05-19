2020-05-19T15:34:24+03:00
Спорт

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, когда вернется в Самару

Сейчас специалист находится за пределами России
Владислав КИРСАНОВ
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Специалист прибудет в столицу региона вместе со всем тренерским штабомСпециалист прибудет в столицу региона вместе со всем тренерским штабомФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, когда планирует вернуться в Самару и приступить к работе. Напомним, ранее стало известно, что команда собралась на клубной базе за исключением легионеров. Также коллектив сдал тесты на коронавирус.

– Пока нахожусь в Сербии. Должен прилететь в Россию в пятницу, 22 мая. Прибуду со всеми своими помощниками. На всякий случай сдал сегодня тест на коронавирус. Результат будет готов через два дня, – цитирует Божовича «Чемпионат».

«Крылья Советов» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, который должен будет возобновиться 21 июня. На счету КС 22 очка в 22 играх.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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