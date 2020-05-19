Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, когда вернется в Самару

19 Май 2020 2020-05-19T15:34:24+03:00

Специалист прибудет в столицу региона вместе со всем тренерским штабом Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Изменить размер текста: A A

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, когда планирует вернуться в Самару и приступить к работе. Напомним, ранее стало известно, что команда собралась на клубной базе за исключением легионеров. Также коллектив сдал тесты на коронавирус.

– Пока нахожусь в Сербии. Должен прилететь в Россию в пятницу, 22 мая. Прибуду со всеми своими помощниками. На всякий случай сдал сегодня тест на коронавирус. Результат будет готов через два дня, – цитирует Божовича «Чемпионат».

«Крылья Советов» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, который должен будет возобновиться 21 июня. На счету КС 22 очка в 22 играх.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, когда футболисты «Крыльев Советов» пройдут тест на коронавирус

Вчера команда собралась на клубной базе (подробности)

Футболисты «Крыльев Советов» в ближайшее время начнут тренировки на базе

Рестарт сезона намечен на 21 июня (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU