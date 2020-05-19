Россияне после коронакризиса скупают резиновые лодки и товары для авто
Россияне так соскучились по магазинам непродовольственных товаров, что после того, как их открыли, сразу ринулись за покупками. Аналитики Эвотор подсчитали выручку разных сегментов - она превысила ту, которая была в начале марта, до коронакризиса.
В первую очередь вырос спрос на товары для активного отдыха: торговцы палатками и надувными лодками стала выше почти на 14%, рассказывает сайт kp.ru. Также вырос спрос на зоотовары, товары для автомобилей и инструменты.
Всего по данным аналитиков работу восстановлеили 57,5 действующих предприятий среднего и малого бизнеса, их торговый оборот вырос до 60 процентных пунктов в сравнении с началом марта.
ИСТОЧНИК KP.RU