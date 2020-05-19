В Самаре безработным предложат временное трудоустройство

19 Май 2020 2020-05-19T18:57:26+03:00

Тех, кто потерял работу или находится под риском увольнения, устроят садовниками, лифтерами, вахтерами и сантехниками

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В Самарской области предложат временную занятость на 2 месяца тем, кто потерял работу или же находится под угрозой увольнения - то есть если предприятия перешли на неполный рабочий день или же на них происходит сокращение штата.

Вакансии предложили в учреждениях здравоохранения: здесь ждут подсобных рабочих, садовников, лифтеров, уборщиков помещений. А в учреждениях, подведомственных министерству социальной демографии, открылось 136 вакансий. Это сантехники, вахтеры, электрики и другие.

Работников, которые будут заняты в этих учреждениях, вознаградят: зарплата будет 500 рублей в день, но не больше 12130 рублей в месяц. При этом такие граждане также получат и пособие по безработице на этот период временного трудоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU