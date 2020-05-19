2020-05-19T18:57:26+03:00
Общество

В Самаре безработным предложат временное трудоустройство

Тех, кто потерял работу или находится под риском увольнения, устроят садовниками, лифтерами, вахтерами и сантехниками
Поделиться:
В Самаре безработным дадут временную работуВ Самаре безработным дадут временную работу
Изменить размер текста:

В Самарской области предложат временную занятость на 2 месяца тем, кто потерял работу или же находится под угрозой увольнения - то есть если предприятия перешли на неполный рабочий день или же на них происходит сокращение штата.

Вакансии предложили в учреждениях здравоохранения: здесь ждут подсобных рабочих, садовников, лифтеров, уборщиков помещений. А в учреждениях, подведомственных министерству социальной демографии, открылось 136 вакансий. Это сантехники, вахтеры, электрики и другие.

Работников, которые будут заняты в этих учреждениях, вознаградят: зарплата будет 500 рублей в день, но не больше 12130 рублей в месяц. При этом такие граждане также получат и пособие по безработице на этот период временного трудоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших в Самаре на 19 мая превысило 400 человек
Стало известно, где именно в Самаре хотят вместо школ построить церкви
В Сызрани во время пожара в частном доме погибли двое
Прокуратура разберется, почему самарский ветеран не получил выплаты ко Дню Победы
В Самаре безработным предложат временное трудоустройство
Россияне после коронакризиса скупают резиновые лодки и товары для авто
Жительница Украины узнала, что ее удочерили, и теперь ищет своих родственников из Самарской области
В Самаре управляющие компании без денег не смогут зайти на рынок
Президент потребовал не перекладывать вину за проблемы с выплатами медикам на главврачей больниц
В Самаре отдали под суд директора парка детских развлечений, в котором пострадал ребенок
Тренер «Крыльев Советов» считает, что не стоит возобновлять РПЛ
В Самаре осудят 47-летнюю женщину, которая убила собственного мужа
Больше, чем Москва: Самарская область получит миллиард на «коронавирусные» выплаты медикам
Заработала 11 млн рублей: в Самарской области задержали аферистку, которая обманула 68 жителей региона
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, когда вернется в Самару
«Не один дома»: кино, ТВ, музыка, журналы и облако в новых цифровых тарифах Билайн
Дмитрий Азаров провел встречу с представителями коллективов скорой помощи
Стало известно, почему администрация подняла вопрос о признании дома на ул. Самарской аварийным
В Богатовском районе к июлю отремонтируют два моста
Жительница Самары считает, что девушка-наркоманка довела ее сына до смерти
50 ветеранов спорта Самарской области получат материальную помощь
«Будем делать добро вместе»: страховая медицинская компания «АСКОМЕД» продолжает благотворительную акцию «Спасибо, доктор»
На дороги Самары вернулся электробус
В Самарской области с предприятия взыскали 263 тысячи рублей долгов за ЖКХ
Оперштаб назвал количество самарцев, находящихся под наблюдением врачей из-за коронавируса