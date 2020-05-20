2020-05-19T23:16:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителей Самарской области снова могут вернуть домой из-за коронавируса

Ограничения могут вернуться в любую минуту и виноваты в этом будут только сами люди и недоглядевшие главы муниципалитетов
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Самарцев снова могут изолироватьСамарцев снова могут изолироватьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области могут вернуть строгие ограничения и режим жесткой самоизоляции без прогулок, открытых парков и работающих непродовольственных магазинов. Все это случится, если муниципалитеты и местные власти недостаточно ответственно подойдут к соблюдениям требования главного санитарного врача региона. Губернатор подчеркнул, что сегодня угроза еще не миновала.

- Мы можем вернуться вновь к ограничительным мерам, но это будет означать одно - что на местах не удалось ситуацию разрешить, договориться с людьми, убедить их для того, чтобы прироста заболеваемости не было, - отметил Дмитрий Азаров на заседании штаба.

Участники штаба решили, что в дальнейшем каждый глава будет докладывать о том, что происходит в его округе. Губернатор настоял, чтобы главы районов и городов лично встретились с руководством предприятий, прошлись по улицам и посмотрели, как соблюдается режим, а где есть недоработки.

Напомним, что сегодня в регионе 1568 пациентов заразились коронавирусом за последнее время, выздоровели уже 419 человек. Смертность достаточно низкая - всего скончались 11 пациентов с коронавирусом.

На данный момент в Самаре действует более мягкий режим самоизоляции. Можно гулять, посещать парки и заниматься спортом, но по-прежнему не работают кафе, рестораны и прочие развлекательные заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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