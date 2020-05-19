Губернатор предложил подчиненным пройтись по улицам, чтобы самим увидеть, кто и как соблюдает самоизоляцию

19 Май 2020 2020-05-19T22:51:54+03:00

Все пассажиры должны быть в масках, но это правило соблюдают не все Фото: Альберт ДЗЕНЬ

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Только-только в Самарской области начали вводить послабления в режим самоизоляции, как Дмитрий Азаров пригрозил жителям региона новым ужесточением ограничений - ведь угроза коронавируса не миновала, а народ уже "расслабился".

Масочный режим, самоизоляция, соблюдение социальной дистанции, отсутствие толкучки в открывшихся недавно магазинах - все это должно четко контролироваться. Но реализуется это не везде. Как результат - число заболевших заболевших не уменьшается

- Это значит, что на местах не удалось договориться с людьми! Отсутствие должной организации работы в период повышенной готовности может привести к тому, что мы вынуждены будем вновь вводить ограничения, - заявил сегодня на заседании оперативного штаба Дмитрий Азаров. - Активизируйте штабы, пройдитесь по улицам, предприятиям. Чтобы не в отчетах, а своими глазами увидеть и оценить, как решения исполняются.

Напомним, в Самаре уже вовсю проводятся рейды в общественном транспорте, где все пассажиры должны быть в масках, к проверкам привлекли в том числе сотрудников ДНД.

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ИСТОЧНИК KP.RU