Прокуратура в Самаре проверяет отказ в выплате ко Дню Победы ветерану
В Самаре прокуратура разбирается, законно ли не получил выплату пособия ко Дню Победы самарский ветеран. О неприятном случаев сообщил местный депутат Андрей Седогин. Мужчина написал, что ветеран Владимир Павлов участвовал в операциях по ликвидации бандеровцев на территории Украины. Соответственно, законодательно он имеет статус ветерана войны.
Теперь информацией заинтересовалась прокуратура Самарской области. Здесь начали проверку информации в соцсетях.
- И.о. прокурора области Игорь Харитонов дал поручение тщательно разобраться в ситуации и при необходимости обеспечить восстановление прав ветерана, - отметили в персс-службе ведомства.
Напомним, что речь идет о выплатах, которые президент назначил ветеранам к юбилею Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU