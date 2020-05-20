2020-05-20T08:36:58+03:00
Общество

Прокуратура в Самаре проверяет отказ в выплате ко Дню Победы ветерану

Ранее информацию об этом опубликовал местный депутат, он пожаловался, что мужчина не получил денег, хотя имеет статус ветерана войны
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Ветеран расстроился, что не получил денегВетеран расстроился, что не получил денег
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В Самаре прокуратура разбирается, законно ли не получил выплату пособия ко Дню Победы самарский ветеран. О неприятном случаев сообщил местный депутат Андрей Седогин. Мужчина написал, что ветеран Владимир Павлов участвовал в операциях по ликвидации бандеровцев на территории Украины. Соответственно, законодательно он имеет статус ветерана войны.

Теперь информацией заинтересовалась прокуратура Самарской области. Здесь начали проверку информации в соцсетях.

- И.о. прокурора области Игорь Харитонов дал поручение тщательно разобраться в ситуации и при необходимости обеспечить восстановление прав ветерана, - отметили в персс-службе ведомства.

Напомним, что речь идет о выплатах, которые президент назначил ветеранам к юбилею Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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