2020-05-20T12:08:27+03:00
Общество

В центре Самары жители вывесили на балконах плакаты с протестами против признания их дома аварийным

Идея администрации признать крепкую четырехэтажку в центре города ветхой и снести вызвала возмущение жильцов
Ольга НОВИКОВА
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Вот такие плакаты появились на балконах дома в центре СамарыВот такие плакаты появились на балконах дома в центре Самары
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Жители дома на улице Самарской, 192-194 украсили свои балконы баннерами с протестом против признания их дома аварийным. Надписи на красных плакатах гласят: «Мы не уйдем из нашего дома», «Нас выгоняют из нашего дома», «Мы против признания нашего дома аварийным». Таким образом жильцы 22 квартир здания в центре города выражают несогласие с идеей администрации признать их дом аварийным и снести, а его обитателей переселить на окраины. Поводом для волнений стало объявление, в котором жильцов приглашают на заседание межведомственной комиссии, которая и должна постановить аварийный ли дом.

- Выгоняют меня и моих соседей из нашего дома. Говорят, аварийный. Правда, с оговоркой, что не совсем аварийный, - написала в соцсетях жительница дома Юлия Быкова. - Мы вам реновацию проведем. Но в процессе стена может упасть, или пожар какой случится... И не будет у вас никаких шансов, кроме как отдаленных районов....

Жильцы подозревают, что в сносе здания и освобождении площадки может быть заинтересован застройщик, который возводит многоэтажный жилой комплекс по соседству, и намерены до конца бороться за сохранение своего дома. Впрочем, в администрации Ленинского района уже заявили, что обитатели дома все неправильно поняли, мол, заседание комиссии – обычная бюрократическая процедура, и признавать дом аварийным пока никто не собирается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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