Семье с ребенком-инвалидом из Тольятти, которая застряла в Подмосковье, лекарства привезли родители больных детей

20 Май 2020 2020-05-20T13:35:24+03:00

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Телефоны семьи Лукашовых начали разрываться почти сразу после публикации на сайте «КП-Самара». Напомним, в конце декабря прошлого года семья уехала в Киргизию в гости к родственникам и на курс реабилитации для их больного сына Сережи. Вернуться должны были в апреле, но границы закрыли. В Россию Лукашовы попали только 17 мая, когда все лекарства, которые мама брала с запасом, уже заканчивались.

Сережа серьезно болен: среди его диагнозов - ДЦП и эпилепсия, от приступов спасают рецептурные лекарства, которых просто так не достать. После того, как о проблеме написали на нашем сайте, Лукашовым стали звонить со всей России:

- Из Тольятти звонили и писали знакомые мамочки, предлагали собрать и отправить нам все, что нужно, из Москвы, из других городов тоже, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» Олеся Лукашова. - В итоге нашлись семьи, где растут детишки с похожими диагнозами и которые живут здесь неподалеку. Они передали нам нужные лекарства, а Благотворительный фонд «Клуб добряков» закупил для нас памперсы.

Связались с семьей Лукашовых и сотрудники поликлиники, к которой в Тольятти прикреплен их сын Сережа, а также врачи из медучреждения, которое обслуживает обсерватор в Мытищах - они сказали, что помогут, чем смогут. Но все самое главное на тот момент у Лукашовых уже было.

Между тем пока остаются открытыми 2 вопроса. Во-первых, будет ли семья все 14 дней находиться в обсерваторе, который не оборудован необходимыми приспособлениями для ребенка инвалида. А во-вторых, как они доберутся потом до Тольятти. У них были куплены билеты Бишкек - Москва - Самара, за перенос рейса на май они были вынуждены доплачивать, но в итоге до точки назначения так и не добрались. Как же им теперь попасть домой?

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU