«Жизнь висит на волоске»: в подмосковном обсерваторе «застряла» семья с ребенком-инвалидом из Тольятти

Сереже Лукашову 6 лет, мальчик старательно выговаривает отдельные слова, но не может ходить, потому что в его жизнь то и дело вторгаются страшнейшие приступы эпилепсии и головные боли. От них его спасают лекарства. Недавно они закончились. Семья сейчас находится в Мытищах, а их лечащий врач и лекарства – в Тольятти.

Реабилитация обернулась кошмаром

Олеся и Александр Лукашовы мечтали о сыне. Долгожданная беременность проходила отлично, ребенок развивался хорошо, на 39 неделе беременности у Олеси отошли воды, но кесарево сечение врачи ей сделали почему-то лишь через 4 дня – за это время еще не рожденный младенец пережил внутриутробный инсульт.

Сейчас Сережа живет сразу с перечнем серьезнейших заболеваний, в том числе ДЦП и эпилепсия. Родители старательно занимаются лечением и реабилитацией мальчика, в конце прошлого года с Сережей и младшим сыном Святославом они поехали в Киргизию – в гости к родителям Александра, плюс на курс иппотерапии для Сережи.

- Обратные билеты у нас были на 15 апреля, но в марте «грянул» коронавирус, Киргизия закрыла границы и ввела режим ЧС, авиакомпания поменяла нам билеты на 12 апреля, но вылет в итоге все равно отменили, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» Олеся Лукашова.

Семья пришла в ужас: на руках младенец и ребенок-инвалид, что делать? Лекарств для Сережи брали с большим запасом, но он ведь не бесконечен.

Семья ездила в Киргизию, где живут родители главы семействаФото: Из личного архива героя публикации

- Я постоянно держала связь с консулом России в Киргизии, - вспоминает Олеся Лукашова. – Мы выяснили, что лекарства, которые нам нужны, там достать невозможно. Нам удалось взять с доплатой билеты из Бишкека до Самары через Москву. Консул говорил, что сумел связаться с губернатором Самарской области и нам организуют трансфер из аэропорта до Тольятти.

Крах надежд

Вся семья вылетела домой 17 мая. Но в Шереметьево их никто не встретил, а данных о рейсе «Москва - Самара» не было.

- В толпе пассажиров, которые сошли с самолета, мы просидели почти 3 часа, потом нас всех еще в течение часа грузили в автобус, который в 2 часа ночи привез нас в отель в Мытищах, где нам дали заполнить какие-то карточки клиентов, в которых сказано, что наш номер стоит 7000 рублей с человека за сутки, - с ужасом вспоминает семейство Лукашовых.

На следующий день сотрудники отеля-обсерватора заверили постояльцев, что это просто формальность и денег с них никто не возьмет. Но и выехать ранее, чем через 14 дней, никто не может.

- Я с самого утра обзваниваю Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения, чтобы узнать, где нам взять лекарства: «Кеппра» уже закончилась, «Реланиума» осталась одна ампула, а если у Сережи опять приступ будет? Кто его спасет? Я начала с федеральных структур, но меня с каждым звонком отсылают все «ниже», при этом никто ничего обнадеживающего сказать не может.

Лекарства, которые спасают мальчика от приступов эпилепсии, закончилисьФото: Из личного архива героя публикации

Олеся Лукашова признает: условия в мытищинском обсерваторе неплохие – у них отдельный номер, еду приносят вкусную, но условий для ребенка-инвалида там, конечно, нет. Доходит до того, что еду для Сережи они пластиковыми вилками и ложками разминают до состояния пюре, чтобы мальчик мог поесть.

- Мы надеялись, что нам разрешат самоизолироваться в нашем доме, - признаются родители. – Это отдельно стоящее строение, там есть все условия для Сережи, а главное – все «наши» врачи совсем рядом. Но пока надежды на это нет.

Семья также пытается связаться с благотворительными фондами – может быть, если не государство, то общественность сможет быстро приобрести лекарства, от которых зависит жизнь 6-летнего мальчика?

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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