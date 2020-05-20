Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат

20 Май 2020 2020-05-20T13:42:28+03:00

Абоненты МегаФона смогут копить гигабайты, защититься от платных подписок и общаться даже при нуле

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МегаФон запускает новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат». Оператор первым предоставляет возможность абонентам сохранять оплаченные гигабайты интернета навсегда и использовать их, когда удобно. Пользователи новой линейки могут бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счета и забыть о нежелательных платных подписках – защита от них включена во все тарифные планы.

Для создания новой линейки был проанализирован пользовательский опыт более 20 млн абонентов всех операторов связи от 14 до 60 лет.

Использование мобильного интернета у абонентов от месяца к месяцу может меняться. Например, сейчас, находясь в самоизоляции, некоторые абоненты подключены к домашней сети и не используют полностью пакет мобильного интернета. Все оплаченные гигабайты в новой линейке переносятся в копилку абонента, хранятся там бессрочно и расходуются автоматически, если закончился интернет, включенный в тариф.

Лишними гигабайтами можно делиться с близкими – все тарифные планы позволяют бесплатно раздавать интернет по WiFi со своего смартфона без ограничения скорости.

В новой линейке мессенджеры WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat не расходуют пакет интернета и работают даже при отрицательном балансе.

Пользователям новой линейки автоматически подключается бесплатный пакет из 50 ТВ-каналов, при этом мобильный трафик при просмотре МегаФон ТВ не расходуется.

Тем, кто редко звонит и пользуется интернетом только для чтения новостей и общения в мессенджерах, подойдет тарифный план «Без переплат. Минимум», кто много общается голосом, может выбрать тариф «Без переплат. Звонки» с включенными минутами на мобильные и городские номера и безлимитом внутри сети МегаФон.

Абоненты, которые не привыкли ограничивать себя в трафике, могут выбрать тариф с безлимитным интернетом «Без переплат. Максимум» или один из премиальных VIP и Премиум с большим пакетом минут и дополнительными привилегиями для пользователей. Например, выбрав премиальный тариф, можно бесплатно общаться в роуминге. За каждый месяц использования абоненту тарифного плана VIP предоставляется один день, а абоненту Премиум – два дня бесплатной связи в роуминге.

Перейти на новый тариф можно самостоятельно в Личном кабинете МегаФона или с помощью консультантов в салонах связи. Сим-карту можно заказать онлайн в интернет-магазине МегаФона или на партнерских площадках, удаленно зарегистрироваться в приложении МегаФона, выбрать любой тарифный план – и сразу начать пользоваться услугами связи. Условия тарифных планов новой линейки можно изучить на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU