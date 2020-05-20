Мигрантов на границе Самарской области отправили домой

20 Май 2020 2020-05-20T14:14:05+03:00

Всего на границе с Казахстаном скопилось 1200 человек

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Сегодня ночью, 20 мая, завершилась отправка трудовых мигрантов из Узбекистана на родину. Ранее порядка 1200 человек не могли переехать границу России и Казахстана, поэтому их разместили в обсерваторе-палатках рядом с селом Большая Черниговка в Самарской области.

– Напряженная работа дипломатических представителей 3 государств, органов власти Самарской области позволили разрешить ситуацию. Пропуск значительного количества мигрантов в условиях пандемии через границу был организован как исключение из правил, – рассказала руководитель управления национальной и конфессиональной политики Самарской области Надежда Осипова.

Отмечается, что сейчас граница снова закрыта. Всем гражданам Узбекистана, желающим покинуть Россию, предстоит дожидаться чартерных рейсов из регионов. Покинувшие 1200 человек через 1,5 дня окажутся на родине, где им предстоит провести 2 недели в обсерваторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU