Стало известно, когда откроют Жигулевский заповедник
Представители Жигулевского заповедника рассказали, когда откроются экскурсионные маршруты. Уже завтра, 21 мая, туристам можно будет пройтись по живописным местам Самарской области.
– Доступ к Стрельной горе, Каменной Чаше, а также Городку барсуков, которые ранее были закрыты из-за угрозы распространения коронавируса и эпидемиологической ситуации в регионе, будет открыт в ближайший четверг. Добро пожаловать! – говорится в сообщении представителей заповедника.
Отдельно отмечается, что на проведение групповых экскурсий продолжает действовать запрет. Также остается риск укуса клещей. Гостей заповедника просят быть внимательными и осторожными.
Напомним, что с 19 мая вновь начал принимать посетителей и национальный парк «Самарская Лука». Пока там продают только индивидуальные билеты, групповые прогулки и экскурсии запрещены.
ИСТОЧНИК KP.RU