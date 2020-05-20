2020-05-20T16:47:49+03:00
Общество

Стало известно, когда откроют Жигулевский заповедник

Ранее он был недоступен из-за эпидемиологической обстановки
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Запрет на групповые экскурсии продолжит действовать ФОТО: Жигулевский заповедникЗапрет на групповые экскурсии продолжит действовать ФОТО: Жигулевский заповедник
Изменить размер текста:

Представители Жигулевского заповедника рассказали, когда откроются экскурсионные маршруты. Уже завтра, 21 мая, туристам можно будет пройтись по живописным местам Самарской области.

– Доступ к Стрельной горе, Каменной Чаше, а также Городку барсуков, которые ранее были закрыты из-за угрозы распространения коронавируса и эпидемиологической ситуации в регионе, будет открыт в ближайший четверг. Добро пожаловать! – говорится в сообщении представителей заповедника.

Отдельно отмечается, что на проведение групповых экскурсий продолжает действовать запрет. Также остается риск укуса клещей. Гостей заповедника просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, что с 19 мая вновь начал принимать посетителей и национальный парк «Самарская Лука». Пока там продают только индивидуальные билеты, групповые прогулки и экскурсии запрещены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области бесследно исчезла 17-летняя девушка с короткими белыми волосами
Ночью 21 мая в Самаре и области сильно понизится температура
Последний звонок в Самаре в 2020 году перенесли на конец лета
Стало известно, когда откроют Жигулевский заповедник
Болеть пневмонией в Самарской области стали в четыре раза чаще
Директор ФК «Акрон»: «Планируем играть в Жигулевске на «Кристалле», «Торпедо» лучше капитально реконструировать»
В Самаре на проезжую часть свалился строительный кран
В Самаре на три недели перекроют улицу Ульяновскую
Оперштаб Самарской области рассказал о нарушителях самоизоляции
В Самаре нарушитель ПДД отобрал у полицейского iPhone 6 и разбил его
Мигрантов на границе Самарской области отправили домой
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат
В Самаре 295 молодых ученых получили рекомендации опубликовать свои труды
В Самарской области сократилось число людей под наблюдением медиков по коронавирусу
Семье с ребенком-инвалидом из Тольятти, которая застряла в Подмосковье, лекарства привезли родители больных детей
Коллекторов Самарской области оштрафовали более чем на 500 тысяч рублей
В Самаре произошла вспышка заболевания коронавирусом
Дмитрий Азаров: «Мы работаем фактически в режиме военного времени»
В Самарской области рецидивист ограбил детскую музыкальную школу
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 98 новых человек в Самарской области
Число заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 1666 человек
Президент ГК «АКОМ»: «Производителям автокомпонентов необходим быстрый доступ к льготному финансированию»