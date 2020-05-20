Стало известно, когда откроют Жигулевский заповедник

20 Май 2020 2020-05-20T16:47:49+03:00

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Представители Жигулевского заповедника рассказали, когда откроются экскурсионные маршруты. Уже завтра, 21 мая, туристам можно будет пройтись по живописным местам Самарской области.

– Доступ к Стрельной горе, Каменной Чаше, а также Городку барсуков, которые ранее были закрыты из-за угрозы распространения коронавируса и эпидемиологической ситуации в регионе, будет открыт в ближайший четверг. Добро пожаловать! – говорится в сообщении представителей заповедника.

Отдельно отмечается, что на проведение групповых экскурсий продолжает действовать запрет. Также остается риск укуса клещей. Гостей заповедника просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, что с 19 мая вновь начал принимать посетителей и национальный парк «Самарская Лука». Пока там продают только индивидуальные билеты, групповые прогулки и экскурсии запрещены.

ИСТОЧНИК KP.RU