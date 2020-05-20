2020-05-20T20:36:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области выросло до 485

20 мая еще 66 человек сумели вылечиться от коронавирусной инфекции в Самарской области
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
В Самарской области продолжают бороться с коронавирусомВ Самарской области продолжают бороться с коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области увеличилось число вылечившихся от коронавируса. Побороть болезнь в регионе смогли еще 66 человек.

- 20 мая вылечились 66 пациентов, в том числе четыре ребенка, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция, - рассказывают в областном оперативном штабе по предупреждению и борьбе с распространением Сovid-19.

В Самаре и Тольятти специализированные больницы покинули 52 пациента. Завершили амбулаторное лечение 14 пациентов из Сызрани, Чапаевска и региональной столицы. Все в губернии уже 485 заболевших коронавирусом сумели выздороветь.

Напомним, что 20 мая в Самарской области зафиксировали рекордное число людей с Covid-19 - 98. За все время в области заразились этой инфекцией уже 1666 человек. 11 из них скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны подробности падения строительного крана на проезжую часть в Самаре
Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области выросло до 485
В Самарской области раньше срока отремонтировали два дорожных участка
Пять дворов в Советском районе Самары станут лучше к 1 сентября
В Самарской области бесследно исчезла 17-летняя девушка с короткими белыми волосами
Ночью 21 мая в Самаре и области сильно понизится температура
Последний звонок в Самаре в 2020 году перенесли на конец лета
Стало известно, когда откроют Жигулевский заповедник
Болеть пневмонией в Самарской области стали в четыре раза чаще
Директор ФК «Акрон»: «Планируем играть в Жигулевске на «Кристалле», «Торпедо» лучше капитально реконструировать»
В Самаре на проезжую часть свалился строительный кран
В Самаре на три недели перекроют улицу Ульяновскую
Оперштаб Самарской области рассказал о нарушителях самоизоляции
В Самаре нарушитель ПДД отобрал у полицейского iPhone 6 и разбил его
Мигрантов на границе Самарской области отправили домой
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат
В Самаре 295 молодых ученых получили рекомендации опубликовать свои труды
В Самарской области сократилось число людей под наблюдением медиков по коронавирусу
Семье с ребенком-инвалидом из Тольятти, которая застряла в Подмосковье, лекарства привезли родители больных детей
Коллекторов Самарской области оштрафовали более чем на 500 тысяч рублей
В Самаре произошла вспышка заболевания коронавирусом
Дмитрий Азаров: «Мы работаем фактически в режиме военного времени»
В Самарской области рецидивист ограбил детскую музыкальную школу
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 98 новых человек в Самарской области
Число заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 1666 человек
Президент ГК «АКОМ»: «Производителям автокомпонентов необходим быстрый доступ к льготному финансированию»