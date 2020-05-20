Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области выросло до 485

20 Май 2020 2020-05-20T20:36:34+03:00

20 мая еще 66 человек сумели вылечиться от коронавирусной инфекции в Самарской области

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В Самарской области увеличилось число вылечившихся от коронавируса. Побороть болезнь в регионе смогли еще 66 человек.

- 20 мая вылечились 66 пациентов, в том числе четыре ребенка, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция, - рассказывают в областном оперативном штабе по предупреждению и борьбе с распространением Сovid-19.

В Самаре и Тольятти специализированные больницы покинули 52 пациента. Завершили амбулаторное лечение 14 пациентов из Сызрани, Чапаевска и региональной столицы. Все в губернии уже 485 заболевших коронавирусом сумели выздороветь.

Напомним, что 20 мая в Самарской области зафиксировали рекордное число людей с Covid-19 - 98. За все время в области заразились этой инфекцией уже 1666 человек. 11 из них скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU