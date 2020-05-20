Число заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 1666 человек

20 Май 2020 2020-05-20T12:02:43+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, сколько человек находятся на лечении от новой инфекции в регионе. Сегодня, 20 мая, в губернии зафиксировано 98 новых больных COVID-19.

– Общее число заболевших достигло 1666 человек. 419 из них выздоровели и были выписаны, еще 11 – скончались. Таким образом, на амбулаторном и стационарном лечении находятся 1236 пациентов, – говорится в сообщении. Также в оперштабе уточнили, где и как подхватили инфекцию новые заболевшие.

В Самарской области также продолжают действовать режим самоизоляции и масочный режим. Сидеть дома самарцам придется еще как минимум до 25 мая. При этом власти не исключили ужесточение ограничений в случае роста числа заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU