Стали известны подробности падения строительного крана на проезжую часть в Самаре

20 Май 2020 2020-05-20T21:02:50+03:00

На месте работало девять спасателей, были использованы пять единиц техники

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Сегодня днем в областной столице произошло ЧП. На пересечении Карла Маркса и Советской Армии на дорогу упал строительный автокран "Ивановец", высота которого 30 метров. В ГУ МЧС России по Самарской области рассказали подробности происшествия.

- Произошло все на строительной площадке на проспекте Карла Маркса 248Б. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. По проспекту ограничено движение транспорта, - отметили в ведомстве.

На месте происшествия работали представители МЧС, ЕДДС и администрации Советского района. Всего были привлечены к ликвидации последствий случившегося 9 человек и 5 единиц техники. Как передает корреспондент "КП-Самара" с места событий, к девяти часам вечера кран еще не убрали с проезжей части.

Все произошло на строительной площадкеФото: Евгения ВАСИНА

Напомним, движение в районе места событий регулировали сотрудники ГИБДД. Автобусы № 56 и № 70 пустили в объезд.

ИСТОЧНИК KP.RU