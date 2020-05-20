Стало известно, как сдали тесты на коронавирус игроки "Крыльев Советов"
Самарские "Крылья Советов" готовятся к возобновлению сезона РПЛ в июне. На днях они сдали тесты на коронавирус, а сегодня, в среду 20 мая, стали известны их результаты.
- Все тесты на COVID-19, которые сдали игроки, тренеры и персонал "Крыльев" - отрицательные, - рассказали в пресс-службе клуба.
Добавим, что тестирование прошли не все. В ближайшее время в город прилетят иностранные игроки и тренеры зелено-бело-синих. Им тоже предстоит провериться на наличие коронавирусной инфекции.
Напомним, что чемпионат России по футболу планируют возобновить 21 июня. "КС" сыграют с "Ахматом". Сергей Корниленко, один из наставников самарского коллектива, считает, что продолжать турнир так скоро - слишком рискованное занятие.
ИСТОЧНИК KP.RU
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