2020-05-20T21:21:25+03:00
Спорт

Стало известно, как сдали тесты на коронавирус игроки "Крыльев Советов"

Тестирование прошла не вся команда, оно предстоит еще легионерам и тренерскому штабу
Михаил ГОРЮНОВ
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"Крылья" готовятся к возобновлению сезона"Крылья" готовятся к возобновлению сезонаФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Самарские "Крылья Советов" готовятся к возобновлению сезона РПЛ в июне. На днях они сдали тесты на коронавирус, а сегодня, в среду 20 мая, стали известны их результаты.

- Все тесты на COVID-19, которые сдали игроки, тренеры и персонал "Крыльев" - отрицательные, - рассказали в пресс-службе клуба.

Добавим, что тестирование прошли не все. В ближайшее время в город прилетят иностранные игроки и тренеры зелено-бело-синих. Им тоже предстоит провериться на наличие коронавирусной инфекции.

Напомним, что чемпионат России по футболу планируют возобновить 21 июня. "КС" сыграют с "Ахматом". Сергей Корниленко, один из наставников самарского коллектива, считает, что продолжать турнир так скоро - слишком рискованное занятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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