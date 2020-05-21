В Самаре привезли "аппараты жизни" в больницу Середавина

21 Май 2020 2020-05-21T00:04:15+03:00

15 новых ИВЛ предназначены в первую очередь для пациентов с коронавирусом и пневмониями

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В инфекционном госпитале в больнице имени Середавина в Самаре появились еще 15 аппаратов ИВЛ. Они были закуплены за счет федеральных средств. Такие аппараты крайне необходимы инфекционным больницам, где сейчас лечат много пациентов с пневмониями и с новой коронавирусной инфекцией.

На данный момент во всех больницах в регионе установили 766 аппаратов ИВЛ. Для того, чтобы больницы не испытывали никаких проблем с недокомплектацией, в правительстве Самарской области решили закупить еще 299 аппаратов ИВЛ. Они нужны для того, чтобы дооснастить больницы, в которых раньше не занимались лечением пульмонологических заболеваний.

Кроме аппаратов ИВЛ закупают в самарские больницы и другую аппаратуру: компьютерный томограф, мониторы пациента, 653 пульсоксиметра, шесть аппаратов УЗИ, два рентгена и дефибриллятор.

Всего из федерального бюджета на дооснащение медицинских учреждений в регионе выделили 1,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU