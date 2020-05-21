В Сызрани могут закрыть рынки из-за коронавируса

21 Май 2020 2020-05-21T00:17:27+03:00

Глава города считает, что из-за безответственности некоторых продавцов все усилия по борьбе с вирусом могут пойти прахом

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В Сызрани продавцов некоторых торговых точек могут выгнать с рынков, а киоски закроют. И все это только потому, что многие продавцы и владельцы магазинов не соблюдают правила эпидемиологической безопасности. У продавцов нет масок, покупатели не соблюдают дистанцию и никто не делает им замечания. Все это никак не способствует снижению заболеваемости в городе.

- Медицина задыхается, а мы проявляем такую халатность. Если не примем кардинальные меры, то справиться с ситуацией будет сложно, - отметил глава города Николай Лядин.

Он отметил, что с экономическими сложностями сегодня сталкиваются многие, но это не означает, что можно спустя рукава относиться к важным требованиям. Если владельцы магазинов в Сызрани не возьмутся за ум, рынки могут закрыть, а торговые объекты оштрафовать.

Также на заседании городского оперативного штаба обратили внимание на перевозчиков, они также должны ужесточить меры по соблюдению масочного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU