В Сызрани больным коронавирусом выделили койки в больнице

21 Май 2020 2020-05-21T00:45:06+03:00

Сейчас под пациентов с COVID в городской больнице оборудовали 50 коек

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В Сызрани больных коронавирусом начали размещать в местной городской больнице. Как стало известно на оперативном штабе, для таких пациентов выделили 50 коек, они полностью оборудованы. А решение по госпитализации принимает комиссия, работу которой контролирует областной минздрав.

Как сообщили в КТВ Луч, пациента при положительном анализе или при подозрении поместят в инфекционное отделение. Отделение теперь изолировано, а горожан с другими инфекциями теперь отправляют в Жигулевск.

В Сызрани на 21 мая 2020 года зарегистрировано 182 заболевших коронавирусом. Наибольший прирост за последнее время был 18 мая - тогда выявили за сутки 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU