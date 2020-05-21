Фильмы и сериалы 2 месяца бесплатно в Билайн ТВ

21 Май 2020 2020-05-21T08:34:49+03:00

Абоненты смогут два месяца бесплатно смотреть фильмы на любом устройстве, где доступен сервис «Билайн ТВ»

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Билайн информирует о запуске специального предложения для пользователей сервиса «Билайн ТВ» (12+). Теперь любимые фильмы и сериалы можно смотреть бесплатно в течение 2 месяцев с момента подключения к акции.

Предложение действует на подписку «Фильмы ivi». Подписка включает в себя более 14 000 фильмов, среди которых голливудские шедевры и новинки мировых студий, популярные российские и европейские фильмы и мультфильмы.

Активировать бесплатный период можно с 11.05.20 по 30.06.20 на любом из устройств, где доступен сервис «Билайн ТВ». Промопериод можно активировать только один раз.

Платформа «Билайн ТВ» была запущена в мае 2018 года. Ключевая особенность обновленного сервиса – работа в режиме OTT, пользоваться сервисом может абонент любого мобильного и фиксированного оператора связи. Показатель месячной активной аудитории обновленного сервиса превышает 1 млн пользователей, а совокупная месячная аудитория «Билайн ТВ» с учетом предыдущих версий IPTV-сервиса составляет более 2 млн пользователей.

Мультиплатформенный сервис «Билайн ТВ» предоставляет доступ к более чем 300 телеканалам с возможностью просмотра архива программ, а также к фильмам от ведущих голливудских и российских киностудий, включая подписки на фильмы и сериалы от партнеров. Просмотр доступен на разных устройствах для абонентов любого мобильного и домашнего интернета.

Подробнее об акции и условиях подключения можно узнать на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU