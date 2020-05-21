Пожар на складе с пластмассой в Самаре: названа предварительная причина возгорания
В ГУ МЧС России по Самарской области назвали предварительную причину серьезного пожара в Самаре на складе с пластмассой, который произошел сегодня, 21 мая. Отмечается, что на месте происшествия произошло обрушение кровли на площади 2 тысячи квадратных метров.
– В 7:48 объявлена ликвидация открытого горения. Общая площадь пожара составила 1300 квадратных метров. Для его тушения были привлечены 94 человека и 21 единица спецтехники, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Предварительной причиной происшествия считается аварийный режим работы электропроводки на складе. Напомним, сегодня ночью произошел пожар на складе пластмассы в поселке Винтай Красноглинского района.
Крупный пожар на складе в поселке Винтай в Самаре 21.05.2020.
ИСТОЧНИК KP.RU