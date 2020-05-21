Пожар на складе с пластмассой в Самаре: названа предварительная причина возгорания

21 Май 2020 2020-05-21T11:06:50+03:00

Площадь пожара выросла до 1300 кв.м ФОТО: ГУ МЧС России по Самарской области

Стала известна предварительная причина крупного пожара в Самаре на складе с пластмассой [видео]

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В ГУ МЧС России по Самарской области назвали предварительную причину серьезного пожара в Самаре на складе с пластмассой, который произошел сегодня, 21 мая. Отмечается, что на месте происшествия произошло обрушение кровли на площади 2 тысячи квадратных метров.

– В 7:48 объявлена ликвидация открытого горения. Общая площадь пожара составила 1300 квадратных метров. Для его тушения были привлечены 94 человека и 21 единица спецтехники, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Предварительной причиной происшествия считается аварийный режим работы электропроводки на складе. Напомним, сегодня ночью произошел пожар на складе пластмассы в поселке Винтай Красноглинского района.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/780295" frameborder="0"></iframe> Крупный пожар на складе в поселке Винтай в Самаре 21.05.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU