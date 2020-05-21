2020-05-21T11:24:09+03:00
Новости компаний

Саморегистрация SIM-карт Билайн стала доступна в большинстве регионов России

Теперь купить комплект с неактивной SIM-картой можно в популярных продуктовых сетях и онлайн-магазинах
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Клиенты смогут самостоятельно выбрать желаемый тариф Билайн в процессе саморегистрацииКлиенты смогут самостоятельно выбрать желаемый тариф Билайн в процессе саморегистрации
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Билайн расширил территорию пилота по саморегистрации SIM-карт. Теперь купить комплект с неактивной SIM-картой можно в популярных продуктовых сетях и онлайн-магазинах в регионах России, а в процессе саморегистрации выбрать подходящий тариф.

На неактивных SIM-картах с саморегистрацией не предустановлен тарифный план и регион использования - все это клиент выбирает в процессе саморегистрации. Благодаря этому обновлению технологией саморегистрации SIM-карт можно воспользоваться в большинстве регионов России.

Технология саморегистрации упростит подключение услуг Билайн. Количество партнерских онлайн-магазинов, в которых представлены SIM-карты оператора, планируется увеличить. Также SIM-карты Билайн планируется продавать в тысячах магазинов популярных продовольственных сетей. Возможность приобрести SIM-карты онлайн или в одном месте с другими повседневными товарами позволит минимизировать количество выходов из дома, что поможет профилактике распространения короновирусной инфекции.

Для регистрации SIM-карты нужно вставить ее в смартфон, подключенный к интернету, и дождаться SMS со ссылкой на активацию. Пройти процедуру можно с помощью web-интерфейса. До окончания процедуры самостоятельной регистрации SIM-карта будет заблокирована и не может быть использована для получения услуг связи.

Исполнительный вице-президент по развитию массового рынка Билайн Антон Кондратов:

«Мы расширяем географию пилота по саморегистрации SIM-карт, следуя потребностям рынка и наших клиентов. Сейчас все больше клиентов вынуждены ограничивать свои перемещения. Функция саморегистрации дает возможность приобрести SIM-карту Билайн в ближайшем продуктовом магазине или на привычной онлайн-площадке. Выбор тарифа не будет зависеть от его наличия на полке, клиенты смогут самостоятельно выбрать желаемый тариф Билайн в процессе саморегистрации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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