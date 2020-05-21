Инфекционист рассказала, зачем на самом деле нужны маски
Инфекционист, профессор СамГМУ Лариса Попова рассказала, зачем на самом деле нужно носить маски во время пандемии. Средства защиты помогают снизить силу «вирусного удара», то есть дозу вируса, которую может вдохнуть человек. В результате в организм попадет маленькая доза инфекции, которая стимулирует выработку иммунитета. А вот если вдохнуть сразу много, то можно заболеть и угодить на больничную койку. Об этом пишет kp.ru.
– Когда небольшую дозу вируса получает сильный организм, то происходит скрытая иммунизация, вырабатывается иммунитет. Но если доза большая, то человек заболеет независимо от того, сильный ли у него организм, – объясняет Лариса Попова. – Именно поэтому важно соблюдать дистанцию в два метра и носить маски – это поможет получить именно ту дозу вируса, с которой организм сможет справиться.
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