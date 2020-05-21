2020-05-21T12:07:34+03:00
Общество

Инфекционист рассказала, зачем на самом деле нужны маски

Профессор СамГМУ, доктор медицинских наук Лариса Попова объяснила, зачем защищать лицо во время пандемии
Ольга НОВИКОВА
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Инфекционист объяснила, зачем носить маскиИнфекционист объяснила, зачем носить маскиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Инфекционист, профессор СамГМУ Лариса Попова рассказала, зачем на самом деле нужно носить маски во время пандемии. Средства защиты помогают снизить силу «вирусного удара», то есть дозу вируса, которую может вдохнуть человек. В результате в организм попадет маленькая доза инфекции, которая стимулирует выработку иммунитета. А вот если вдохнуть сразу много, то можно заболеть и угодить на больничную койку. Об этом пишет kp.ru.

– Когда небольшую дозу вируса получает сильный организм, то происходит скрытая иммунизация, вырабатывается иммунитет. Но если доза большая, то человек заболеет независимо от того, сильный ли у него организм, – объясняет Лариса Попова. – Именно поэтому важно соблюдать дистанцию в два метра и носить маски – это поможет получить именно ту дозу вируса, с которой организм сможет справиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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