«Переболеют почти все, важно получить небольшую дозу»: инфекционист рассказала, как отличить коронавирус от насморка

С 20 мая инфекционный корпус Клиник СамГМУ начал прием больных с коронавирусом, врачи облачились в противочумные костюмы и принялись встречать вереницу карет скорой помощи. Однако такие пациенты здесь попадались и раньше – их выявляли среди больных с ОРВИ и направляли в коронавирусные госпитали, а научные сотрудники медицинского вуза имеют богатый опыт общения с самыми разными инфекциями. Профессор кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией СамГМУ, д.м.н. Лариса Попова рассказала журналисту «КП-Самара», как развивается инфекционный процесс при коронавирусе, может ли маска защитить от заразы и как отличить COVID-19 от насморка.

Лариса Попова воспитала не одну сотню самарских инфекционистовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«С холерой справились - и коронавирус победим»

Нашей кафедре ровно сто лет, и COVID-19 – не самая страшная инфекция, с которыми нам приходилось встречаться. Когда кафедра только создавалась, главными инфекциями, с которыми боролись врачи, были дизентерия, холера, гельминтозы, токсоплазмоз, брюшной тиф, сибирская язва. В 70-е годы мы пережили вспышку холеры, в 90-х столкнулись с эпидемией гепатита и ВИЧ- инфекцией, в 2009 году работали с пациентами со свиным гриппом. В чем-то нам проще, чем врачам других больниц, как научная кафедра можем проводить исследования, предлагать какие-то свои варианты диагностики и лечения. Кроме того, мы хорошо понимаем особенности инфекционного процесса.

Человек не стерилен. С первым глотком воздуха в роддоме, с первым прикосновением к соску матери мы получаем инфекционные агенты. Например, в ротоглотке постоянно живут пневмококки, стрептококки и т.д. Микробиота (или микрофлора) может составлять до 5-10% веса тела человека! Если организм настроен правильно и хорошо, то вдыхаемые вирусы «не приживутся». Если здоровье и иммунитет не стопроцентны, то вирус проникнет глубже. Если же иммунный ответ совсем слабый, то организм отреагирует на вирус только тогда, когда он уже укрепится внутри. Ходит много слухов, что коронавирус якобы выведен искусственно. Лично я в это не верю. Естественных мутаций вирусов так много! А если значительная часть генетического материала у вируса изменилось, то организм воспринимает это как что-то новое.

Даже в "чистой зоне" медики ходят в защитных маскахФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хороший иммунитет – не гарантия безопасности

Многие путают понятия «инфекционный процесс» и «болезнь». Если человек просто вдохнул небольшое количество вируса и спокойно с ним справился, то это инфекционный процесс, который люди переносят бессимптомно. А вот когда вируса много, и организм на него бурно прореагировал, то это уже болезнь.

Степень выраженности инфекционного процесса и развитие болезни зависят от разных причин. Среди основных – это состояние иммунитета и инфицирующая доза, так называемый «вирусный удар». Если сильный здоровый организм получит небольшую дозу вируса, то он сам с ней справится, произойдет «проэпидемичивание», или скрытая иммунизация – человек не заболеет, но выработает иммунитет. Если организм будет послабее, а доза вируса велика, то человек неизбежно заболеет, хронические болезни усугубят ситуацию.

После выгрузки больного врачи скорой снимают защитные костюмы и отдают их на дезинфекцию, а салон машины обрабатываетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но сильный иммунитет – не всегда панацея и защита. Наоборот, если большая доза вируса попадет в очень сильный организм, то его иммунный ответ будет взрывным, с очень высокой температурой, которая приведет к осложнениям на внутренние органы. Поэтому защитная маска и социальная дистанция в два метра имеют очень большое значение. Они, может быть, не защитят от вируса на сто процентов, но помогут получить ту самую маленькую дозу, с которой организм сможет справиться сам или с помощью врачей.

Тесты не всегда корректны

Среди россиян популярна теория, что мы все переболели коронавирусом еще зимой, поэтому сейчас все очень ждут анализов на антитела. Но достоверность этих результатов - спорный вопрос, такие анализы делают по разным методикам, наиболее достоверная – с помощью ПЦР-диагностики, используемые в Самаре. Кроме того, от вируса могут защищать не только антитела, содержащиеся в крови, но и внутриклеточный иммунитет. По данным исследований немецких ученых, такой иммунитет обнаружен уже у 30% населения, в том числе у тех, у кого нет антител в крови. Кстати, тесты на коронавирус тоже не всегда корректны. Бывает, что в носоглотке вируса нет, а в мокроте он потом выявляется. Поэтому в период пандемии к каждому пациенту с ОРВИ нужно относиться как к потенциальному больному коронавирусом.

Через это окошко передают анализыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Странные симптомы – повод для беспокойства

Сопли сами по себе не страшны – наоборот, они вымывают инфекцию из носоглотки. Поэтому из-за обычного насморка без температуры и при нормальном самочувствии волноваться не стоит. Стоит обращать внимание на нетипичные, необычные для вас симптомы «обычного ОРВИ». Если вы лечите насморк уже два дня, а никаких улучшений нет, состояние ухудшается – это тревожный сигнал. Если насморк не прогрессирует, а вот температура растет – это повод для беспокойства. Если при насморке температуры нет, но появилась одышка и общее самочувствие оставляет желать лучшего – не медлите, обращайтесь к врачу.

Мы лечим не анализы, а больного, отталкиваемся от индивидуальных особенностей, осложнений, реакций на болезнь. Особенностью коронавируса -19 является повреждение микроциркуляции, что ведет к полиорганной патологии и требует комплексного лечения. Также обязательно учитываем, что к вирусам на определенном этапе присоединяются бактерии. Особое внимание требуется пожилым пациентам – у них может быть скудная клиническая картина, а потом неожиданное и быстрое ухудшение вплоть до летального исхода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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