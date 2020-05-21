Мэрия: «Сносить дом на Самарской не будем»

21 Май 2020 2020-05-21T15:33:37+03:00

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Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко рассказала, какая судьба ждет дом на Самарской, 192, жильцы которого протестуют против признания их крепкой кирпичной четырехэтажки аварийной. Она заверила, что сносить дом не будут, но капитально отремонтируют.

- Одна из квартир дома находится в муниципальной собственности, поэтому департамент имущества Самары обратился в межведомственную комиссию для признания дома аварийным, - рассказала она. - Но повода для беспокойства нет. Техническое заключение говорит о том, что износ дома чуть более 50%. Сносить дом мы не намерены.

Вместо этого власти обещают провести в доме капремонт в ближайшее время. По мнению администрации, в этом нуждаются фундамент и фасад.

Напомним, что возмущение жителей вызвало желание властей снести крепкий дом, признав его аварийным. Люди начали подозревать, что все дело в интересах застройщиков, которые заглядываются на землю под их жильем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="856" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/780375" frameborder="0"></iframe> Власти Самары - о судьбе дома на Самарской.

ИСТОЧНИК KP.RU