21 Май 2020 2020-05-21T15:51:17+03:00

Дату начала ЕГЭ в Самарской области в 2020 году озвучил Владимир Путин

Изменить размер текста: A A

Стало известно, когда начнется ЕГЭ в Самарской области в 2020 году. Ранее сообщалось, что экзамены переносят. Школьники должны были пройти проверку знаний 8 июня, но из-за коронавируса и ограничений режима самоизоляции дату перенесли.

21 мая президент РФ Владимир Путин назвал дату проведения ЕГЭ - 2020 в Самаре. Экзамены пройдут начиная с 29 июня одновременно по всей стране. Об этом сообщает сайт kp.ru.

У школьников будет дополнительная возможность подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Им помогут преподаватели.

Выпускники, которые не хотят поступать в вузы, получат аттестаты с оценками по итогам года.

А вот ОГЭ в Самарской области в 2020 году отменили. 9-классникам оценки поставят по итогам годовой успеваемости.

Также в министерстве образования региона сообщили, что Последние звонки в школах переносят на август. До этого их предложили провести в онлайн-формате, но родители не согласились.

ИСТОЧНИК KP.RU