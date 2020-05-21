Стало известно, когда начнется ЕГЭ в Самарской области в 2020 году
Стало известно, когда начнется ЕГЭ в Самарской области в 2020 году. Ранее сообщалось, что экзамены переносят. Школьники должны были пройти проверку знаний 8 июня, но из-за коронавируса и ограничений режима самоизоляции дату перенесли.
21 мая президент РФ Владимир Путин назвал дату проведения ЕГЭ - 2020 в Самаре. Экзамены пройдут начиная с 29 июня одновременно по всей стране. Об этом сообщает сайт kp.ru.
У школьников будет дополнительная возможность подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Им помогут преподаватели.
Выпускники, которые не хотят поступать в вузы, получат аттестаты с оценками по итогам года.
А вот ОГЭ в Самарской области в 2020 году отменили. 9-классникам оценки поставят по итогам годовой успеваемости.
Также в министерстве образования региона сообщили, что Последние звонки в школах переносят на август. До этого их предложили провести в онлайн-формате, но родители не согласились.
ИСТОЧНИК KP.RU