2020-05-21T17:45:34+03:00
Общество

В Самаре добавили автобусов до Рубежного

В расписание внесли дополнительные утренние и вечерние рейсы
Владислав КИРСАНОВ
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О дополнительных рейсах попросили пассажирыО дополнительных рейсах попросили пассажирыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре автобус № 63, который курсирует от совхоза Рубежное до автостанции Аврора, теперь будет ходить чаще. В расписание маршрута добавили дополнительные рейсы. В частности, речь идет об утренних и вечерних рейсах. Об этом в своем твиттере сообщили представители департамента транспорта Самары.

– С пятницы, 22 мая, утренние рейсы из Рубежного будут отправляться в 6:25, 6:55, 7:30. Вечерние от Авроры – в 19:15, 19:55, 21:00. Легких поездок! – рассказали в ведомстве.

Перевозкой пассажиров на данном маршруте занимается транспортная компания «СамараАвтоГаз». Отмечается, что рейсы добавлены в расписание по многочисленным просьбам пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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