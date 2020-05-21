2020-05-21T19:00:43+03:00
Общество

Врачи Самары и Самарской области могут стать участниками конкурса «Медицина – мое призвание»

Конкурс уже второй раз проводит «КП-Самара»
Кристина АДАЕВА
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Ольга Владимировна Смирнова (Еремина)Ольга Владимировна Смирнова (Еремина)
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Сбор заявок на конкурс «Медицина – мое призвание продолжается». Участником может стать любой представитель медицинской сферы. Достаточно прислать фото и краткий рассказ о своей работе. Номинировать участников могут и их работодатели, медицинские учреждения области. С правилами участия можно ознакомиться на странице конкурса.

– Надо очень сильно, самозабвенно и преданно любить свое дело, – считает участник конкурса «Медицина – мое призвание», стоматолог-терапевт, один из основателей сети клиник «Эденталь» Ольга Смирнова (Еремина). – И еще для успеха нужна слаженная команда, потому что один в поле не воин. Я желаю всем крепкого здоровья, найти своего доктора, которому вы сможете всецело доверять. Искренне надеюсь, что наша клиника соответствует этим требованиям и этим ожиданиям.

Ольга Владимировна с детства мечтала стать врачом-стоматологом, да еще и таким, чтобы даже самые маленькие пациенты не боялись лечить зубы и не плакали. Теперь у самарцев есть возможность оценить, насколько у Ольги Владимировны это получилось.

Проголосовать за нее можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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