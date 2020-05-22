2020-05-22T08:51:21+03:00
Общество

ВТБ фиксирует снижение числа обращений по кредитным каникулам на треть

А вот объем одобренных заявок вырос на четверть
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Спрос заметно снизился на ипотеку и автокредитыСпрос заметно снизился на ипотеку и автокредитыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ВТБ проанализировал динамику обращений физлиц на предоставление кредитных каникул с 1 апреля по 15 мая. По статистике банка, в первой половине мая число таких заявок сократилось на 36% по сравнению с началом апреля, при этом объем одобренных заявок вырос на четверть.

С 1 по 15 апреля в ВТБ поступило 87 тысяч обращений клиентов за кредитными каникулами, с 15 по 30-е – уже 72 тысячи, а с 1 по 15 мая – 55 тысяч. Таким образом, динамика заявок сейчас уже на 36% ниже по сравнению со стартом программы. Наибольшее снижение спроса (18%) в апреле отмечается на ипотеку, а в мае – на автокредиты (43%). При этом пик по объему заявок пришелся на вторую половину апреля – свыше 84 млрд рублей. В первой половине апреля и мая этот показатель составил более 50 млрд.

На сегодняшний день ВТБ одобрил около 200 тыс. заявок клиентов почти на 170 млрд руб., что составляет около 90% от общего числа принятых обращений. Из них свыше 70% оформлено по кредитам наличными, более четверти – по ипотеке, остальное – в рамках автокредитования. Все заемщики, которые воспользовались программами поддержки, получили отсрочку платежа по кредиту.

«Наибольшая активность клиентов по подключению кредитных каникул пришлась на апрель, данные по маю уже значительно ниже. Мы видим, что большая часть россиян, которая попала в сложное финансовое положение, уже воспользовалась как государственными, так и банковскими программами. По нашим зарплатным клиентам мы пока не фиксируем серьезного падения уровня дохода, который делал бы подключение каникул неотложной необходимостью. Наблюдаемая тенденция говорит о том, что итоговые данные по числу обращений могут быть несколько ниже ожидаемого», - комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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