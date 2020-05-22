Полицейские рассказали о пожаре с участием похоронных автобусов в Жигулевске

22 Май 2020 2020-05-22T13:04:18+03:00

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Сотрудники полиции прокомментировали ночное ЧП в Жигулевске. Там сгорели два микроавтобуса муниципальной ритуальной службы. Еще три автомобиля получили повреждения.

- 22 мая в 3-38 в дежурную часть отдела МВД по городу поступило сообщение о том, что на охраняемой стоянке в районе дома № 41 по улице Морквашинской горят автомобили. Сейчас по факту возгорания ведется проверка, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, что, по мнению местных жителей, на стоянке устроили поджог. Как предполагают очевидцы, это сделали конкуренты службы, которую открыла администрация. Они якобы не довольны тем, что там все в три раза дешевле и, соответственно, люди идут туда.

Не исключено, что по итогам проверочных мероприятий будет возбуждено уголовное дело. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU