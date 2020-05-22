2020-05-22T16:10:39+03:00
Общество

В Самаре на месте снесенного рынка на Авроре строят фонтан

На пересечении с Аэродромной появится большой сквер
Владислав КИРСАНОВ
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Работы планируется завершить к осени 2020 года ФОТО: Администрация СамарыРаботы планируется завершить к осени 2020 года ФОТО: Администрация Самары
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В Самаре ведется строительство и благоустройство территории на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Раньше на этом месте находился стихийный рынок. Сейчас он снесен, а строители приступили к закладке основания будущего фонтана.

– Также будет уложено плиточное мощение, организованы парковочные места и проведено освещение. Запланирована посадка новых деревьев, декоративных растений, газонов. Кроме того, на этом месте будет установлена новогодняя елка, она уже заняла свое почетное место в будущем сквере, – сообщили администрация Самары.

Отмечается, что ель будет подсвечиваться в круглогодичном режиме. Это по замыслу авторов проекта будет создавать прекрасную атмосферу для прогулок. Все работы планируется завершить к осени текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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