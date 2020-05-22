2020-05-22T16:15:35+03:00
Общество

Врачи рассказали, как распознать коронавирус

Инфекционист объяснил, какие симптомы должны насторожить
Ольга НОВИКОВА
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Начальные признаки коронавируса можно спутать с обычным ОРВИНачальные признаки коронавируса можно спутать с обычным ОРВИФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Врач-инфекционист, профессор СамГМУ Лариса Попова рассказала, как распознать коронавирус и какие симптомы должны насторожить. Об этом пишет kp.ru. Не секрет, что начальные проявления коронавируса можно спутать с обычным ОРВИ. Однако есть и признаки, по которым можно ориентироваться и которые могут послужить поводом для беспокойства.

- В первую очередь должны насторожить необычные для вас, нетипичные признаки обычной простуды, - объяснила Лариса Попова. - Например, если вы усиленно лечите простуду уже пару дней, делаете все как обычно, но никаких улучшений не наступает, а наоборот – состояние ухудшается, то это повод обратиться к врачу.

Еще один тревожный симптом – рост температуры при отсутствии насморка. В этом случае лучше также не заниматься самолечением, а попросить помощи у специалистов.

Также признаком коронавируса могут быть одышка, общая слабость и плохое самочувствие, при этом температура может не повышаться.

А вот из-за обычного насморка без температуры и при нормальном самочувствии волноваться не стоит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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