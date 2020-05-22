2020-05-22T16:27:37+03:00
Общество

Жителям Самарской области больше не расскажут, сколько больных коронавирусом в каждом городе

Теперь жителям региона будет доступна только общая цифра заболевших по региону
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Пока жителям не будут рассказывать, сколько конкретно больных в каждом городеПока жителям не будут рассказывать, сколько конкретно больных в каждом городеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области решили больше не раскрывать данные о конкретном числе заболевших коронавирусом в отдельных городах и районах. До этого Роспотребнадзор региона и оперативный штаб давали конкретную информацию о том, сколько человек заражены коронавирусом в каждом из городов и районов. Однако с 22 мая такую информацию в губернии предоставлять перестали и жителям, и журналистам. Теперь с публикой готовы делиться лишь процентным соотношением: например, на данный момент известно, что 90% зараженных пациентов за 22 мая пришлось на заболевших из крупных шести городов, 10% на сельские районы.

Новая практика уже вызвала возмущение у жителей, которые в социальных сетях недоумевают, почему часть информации решили скрыть. В Роспотребнадзоре пока решение не объяснили, отметив лишь, что статистика теперь будет предоставляться в таком формате. Напомним, что накануне на оперативном штабе глава Роспотребнадзора называла цифры и заметила, что показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в области составляет 54,66. Также она уточнила, что заболеваемость не снижается и, возможно, что в ближайшее время пиковое значение для нашего региона, которое было отмечено 20 мая (это 98 случаев), будет достигнуто снова.

К сожалению, в связи с этим фактом «КП-Самара» не сможет больше оперативно обновлять интерактивную карту распространения коронавируса в Самарской области. Мы будем стараться получить точную информацию, руководствуясь законом о СМИ, и делиться ей с нашими читателями, как только это станет возможно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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