2020-05-22T16:41:35+03:00
Общество

«Что же, ждать, когда кто-нибудь там убьется?»: чиновники в Самаре объяснили, что будут делать с аварийной детской площадкой

Решение о судьбе площадки будут принимать совместно с жителями
Ольга НОВИКОВА
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Площадка в аварийном состоянииПлощадка в аварийном состоянии
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Глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков объяснил, что власти района будут делать с аварийной детской площадкой на улице Нагорной, 136. Уже на этой неделе ее обследуют специалисты вместе с жителями близлежащих домов. После этого будет принято решение: демонтировать опасную площадку полностью или лишь частично, оставив на месте целые элементы комплекса.

- Я побеседовал по телефону с жительницей, которая написала это обращение, объяснил, что законных механизмов ремонта площадки нет - ее много лет назад поставил депутат во время предвыборной кампании, но на балансе района ее нет, - рассказал Игорь Рудаков. - Объяснил, что не могу рисковать здоровьем детей - площадка действительно аварийная. Что же, теперь ждать, пока там кто-нибудь убьется? Мы решили с жителями, что вместе ее обследуем и определим, что демонтировать, а что оставить, и на следующей неделе все работы выполним.

Жители уже написали в соцсетях, что довольны таким решением вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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