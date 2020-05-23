Самарских спасателей отправили в Дагестан "убивать" коронавирус

23 Май 2020 2020-05-23T13:06:01+03:00

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Самарские спасатели отправились в командировку в Дагестан. Их задача - помочь коллегам из республики сражаться с коронавирусом. Этот регион остается одним из самых проблемных в стране: здесь от вирусной пневмонии скончались 700 человек. Именно поэтому Дагестану справиться с ситуацией помогают специалисты со всей страны. Вот и самарские представители Волжского спасательного центра поехали туда

- В командировку мы отправили 60 специалистов РХБ-защиты и четырнадцать машин. Они будут проводить дезинфекцию улиц и общественных пространств, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Техника, которая отправилась в Дагестан, предназначена для специальной и санитарной обработки помещений. Мероприятия организованы по поручению президента РФ. До этого в Дагестан приехала спецтезника и из других регионов страны. 23 мая в респблуике будут отмечать Ураза Байрам и власти очень обеспокоены тем, чтобы не допустить массовых скоплений людей.

ИСТОЧНИК KP.RU