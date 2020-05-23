2020-05-23T14:34:53+03:00
Общество

Аномальная жара придет в Оренбуржье 24 мая

МЧС предупреждает жителей об опасности тепловых ударов
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В Оренбургской области будет очень жаркоВ Оренбургской области будет очень жарко
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В Оренбуржье придет аномальная жара. Об этом предупреждает Оренбургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В МЧС же жителям региона рассказали, как нужно правильно себя вести в жару.

- В восточной половине области может быть до +30 +35 градусов. А в понедельник температура может подняться до +36 на востоке региона, - рассказали в Приволжской УГМС.

Погода с воскресенья и в начале недели в Оренбургской области будет достаточно необычной. В воскресенье 24 мая подует южный ветер, с порывами 12-17 метров в секунду. В понедельник ветер сменится и подует с севера, со скоростью 11-16 метров в секунду.

В МЧС жителей региона предупреждают, что важно правильно вести себя при высокой температуре на улице. Оренбуржцам не рекомендуют проводить время на жаре, дома стоит закрывать занавески и ставни. Не стоит заниматься интенсивной физической нагрузкой, а детей и животных нельзя оставлять в закрытых машинах. Также нужно пить больше воды, избегать алкоголя и сладких напитков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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