Иностранные игроки и тренеры "Крыльев Советов" в субботу вернутся в Самару

23 Май 2020 2020-05-23T15:24:05+03:00

По прилету им предстоит сдать тесты на коронавирус и сесть на карантин

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Сегодня вечером, в субботу 23 мая, иностранные футболисты и тренеры самарских "Крыльев Советов", в том числе и наставник команды Миодраг Божович, должны вернуться в Самару. Некоторые игроки уже в пути.

- Возвращаемся к работе, - так в Instagram подписал свое новое фото в частном самолете словенский полузащитник "Крыльев" Денис Попович.

Денис вылетел в Россию вместе с нападающим "КС" Деяном Радоньичем и легионерами ФК "Уфа". По прилету в Самару ему, как и другим иностранцам, сразу предстоит сдать тест на коронавирус и пройти двухнедельный карантин.

Напомним, что российские игроки волжан, а также Сафаа Хади и Мехди Зеффан, уже проверились на Covid-19. Никто не болеет. Сейчас коллектив потихоньку начинает подготовку к возобновлению сезона в РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU