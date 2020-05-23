Иностранные игроки и тренеры "Крыльев Советов" в субботу вернутся в Самару
Сегодня вечером, в субботу 23 мая, иностранные футболисты и тренеры самарских "Крыльев Советов", в том числе и наставник команды Миодраг Божович, должны вернуться в Самару. Некоторые игроки уже в пути.
- Возвращаемся к работе, - так в Instagram подписал свое новое фото в частном самолете словенский полузащитник "Крыльев" Денис Попович.
Денис вылетел в Россию вместе с нападающим "КС" Деяном Радоньичем и легионерами ФК "Уфа". По прилету в Самару ему, как и другим иностранцам, сразу предстоит сдать тест на коронавирус и пройти двухнедельный карантин.
Напомним, что российские игроки волжан, а также Сафаа Хади и Мехди Зеффан, уже проверились на Covid-19. Никто не болеет. Сейчас коллектив потихоньку начинает подготовку к возобновлению сезона в РПЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU