На Ураза Байрам в Самаре в 2020 году будут закрыты мечети

23 Май 2020 2020-05-23T15:28:25+03:00

Трансляцию служения проведут онлайн в 9.00, муфтий региона попросил всех мусульман быть осторожными и беречь здоровье

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В Самарской области во время светлого праздника Ураза Байрам будут закрыты все мечети, также, как это было на протяжении всего священного месяца Рамазан. К мусульманам региона обратился муфтий Самарской области.

- Дорогие мои единоверцы, примите все меры предосторожности, обезопасьте себя и близких, чтобы распространение короновируса остановилось. Постарайтесь провести этот праздник в кругу семьи. Давайте отметим этот день в своих домах, со своими семьями и добрыми пожеланиями ко всем вокруг, - отметил он.

Также муфтий напомнил, что 24 мая в 9.00 будет производиться видео онлайн-трансляция богослужения, которую на канале ГТРК-Самара могут посмотреть все верующие. Проведут торжество в узком кругу имамы и персонал.

Обо всех традициях Ураза Байрам в Самаре рассказываем в нашей статье.

ИСТОЧНИК KP.RU