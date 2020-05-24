Рок над Волгой в 2020 году перенесут, но он может пройти онлайн

24 Май 2020 2020-05-24T11:20:58+03:00

В этом году возродить фестиваль не получится. Но все впереди. Фото: Виктор Святозаров

О переносе Рока над Волгой в 2020 году в прямом эфире КП-Самара объявил губернатор Дмитрий Азаров

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Фестиваль "Рок над Волгой" в 2020 году не состоится 27 июня. праздник собираются перенести, но определиться с новой датой пока непросто. Возможно, музыкальный фестиваль, который несколько лет назад стал визитной карточкой самарского региона, пройдет в онлайн-формате. Об этом журналистам КП-Самара рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- . К 21 июня провести фестиваль на «Самара Арене» просто невозможно, такие масштабные события мирового уровня нужно готовить заранее. Зимой, когда никто не мог прогнозировать развитие пандемии, звезды начали отказываться от участия в фестивале. И их можно понять. Риски велики, - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона рассказал, что гордится своей причастностью к созданию фестиваля, ведь благодаря ему весь мир узнал о Самаре.

- Но фестиваль не отменен, а перенесен. Сроки мы обсуждаем. Организаторы - люди креативные, скоро станет известно, будет ли «Рок над Волгой» в онлайн режиме в этом году, - уточнил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU